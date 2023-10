Misiedjan: “Brunswijk is een niet te onderschatten power binnen de marronsamenleving”

Voormalige ABOP’er nu NDP’er Martin Misiedjan stelt dat Desi Bouterse en Ronnie Brunswijk de twee populairste personen zijn in Suriname. Vooral Brunswijk is populair bij een bepaalde deel van de gemeenschap, waardoor die een niet te onderschatten power is binnen de marronsamenleving.

“Brunswijk is een niet te onderschatten power binnen de marronsamenleving. En Bravo sabi a man sterkte, maar hij weet niet hoe ermee om te gaan. Of hij weet er wel mee om te gaan voor zijn persoonlijke belangen. Hoe slecht hij het nu doet, als Bravo nu een oproep doet dat hij binnen 24 uren 5.000 marrons op een bepaalde locatie wilt. Onvoorstelbaar den man e go. En ze mogen gaan, maar bij mij gaat het erom: sort boskopu ye gi den sma?”, zei Misiedjan op LIMFM.

Volgens de politicus zou de 62-jarige ABOP-leider juist ernaar toe moeten werken om de jonge generatie goed voor te bereiden om het fakkel in de toekomst over te nemen. “Want je wordt oud. Dat is de natuur”, stelde hij. Het strooien met geld en uitdelen van auto’s zijn daarom geen goede voorbeelden voor de jeugd.

Brunswijk zou zich volgens de oud-minister ook minder bezig moeten houden met zijn persoonlijke dingen en zich meer moeten inzetten om iets voor zijn aanhangers te realiseren. “Iedereen weet dat Brunswijk iemand is die verliefd is op publiciteit en aandacht. Maar gebruik a populariteit nanga kennis fi fu du wan bun sang gi den sma fi toch. Populair gewoon om elke dag omhangen te worden met pangi’s. Open your eyes Bravo. Opo yu ai luku san e psa. A siri san Santokhi e prani samen nanga yu o kiri den sma fu yu”, zei Misiedjan.

Volgens de politicus kunnen mensen in het binnenland nauwelijks overleven en is het onderwijs nog steeds achtergesteld. Hij vraagt zich af waarvoor de jonge generatie wordt voorbereid als goed onderwijs ontbreekt. Aan de andere kant vindt Misiedjan dat Brunswijk als vicepresident minder vanuit de zijlijn moet kijken en niet alles moet overlaten voor president Chan Santokhi.

“Want Brunswijk is in het team, maar die man staat buiten het team en geeft instructies. Je moet in het team instructies geven”, aldus de NDP’er. Hij adviseert zowel de president als vicepresident toch om het etnisch gedoe achterwege te laten en zich te focussen op Suriname als land.