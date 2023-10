EZ en Trustbank Amanah ondertekenen beheersingsovereenkomst KMO-fonds

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technolgische Innovatie in Suriname (EZ) heeft een plechtige ondertekening gehad van de beheersingsovereenkomst van het KMO-fonds met de Trustbank Amanah. Het doel van deze ondertekening is om Klein- en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) in Suriname te ondersteunen en te stimuleren.

Minister Rishma Kuldipsingh, van het ministerie van EZ, heeft aangegeven dat een van de doelen van de regering is bewerkstelligd en dat het KMO-fonds is opgezet om ondernemers te ondersteunen en te stimuleren voor een duurzame economische groei in Suriname. De ondertekening heeft op vrijdag 13 oktober 2023 plaatsgevonden in de conferenceroom van het Kabinet van de President.

De voorzitter van het KMO-bestuur, Reza Amirkhan, heeft aangegeven, dat met de ondertekening van de beheersingsovereenkomst, er een nieuwe start zal zijn voor ondernemers om de economische groei te stimuleren. Volgens Amirkhan is de KMO’s de ruggengraat van het land en dat de regering de mogelijkheid creëert om financiële toegang te geven aan ondernemers. Amirkhan benadrukt dat de KMO’s de economische groei alsook werkgelegenheid zal creëren. Vervolgens heeft hij aangegeven dat een ieder de koppen bij elkaar moet steken om de financiering zo makkelijk mogelijk te maken voor ondernemers, waarbij het binnen een maand operationeel mag zijn.

De vertegenwoordiger van Trustbank Amanah, Eduard Kidjo, heeft ook in zijn toespraak aangegeven dat de bank als beheerder van het KMO-fonds bewust is van haar verantwoordelijkheid als partner om te werken aan de verbetering van de dienstverlening. Hij benadrukt dat de KMO gekoesterd moet worden en dat Trustbank Amanah al gereed is om samen te werken met het ministerie van EZ voor een duurzame economische groei. Verder kijken zij uit naar de complete financieringsmogelijkheden, zodat de KMO’s positief ingezet en benut kan worden richting diversificatie.

Minister Rishma Kuldipsingh heeft aangegeven dat ze trots is op deze mijlpaal. De minister benadrukt dat middels het KMO-fonds er leningen verstrekt kunnen worden ter ondersteuning aan ondernemers. Daarnaast heeft de bewindsvrouw aangegeven dat het ministerie van EZ ervoor zal zorgen dat KMO’s een makkelijke manier en lage rentepercentages kunnen krijgen. Echter zal een deel van het percentage terug moeten vloeien naar het fonds, omdat het fonds zichzelf zal beheren.

Volgens de bewindsvrouw zal de KMO Unit en de bank advies, stimulering en begeleiding geven aan de ondernemers. Tot slot heeft minister Kuldipsingh een ieder bedankt die betrokken was bij de realisatie van het beheer van het KMO-fonds en de minister heeft de oproep gedaan aan ondernemers om gebruik te maken van het fonds ter stimulering van een duurzame economische groei in Suriname.