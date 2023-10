Caribbean Night met La Fiesta en Passion op zaterdag 28 oktober

De winter komt eraan, maar wij houden de zomer gewoon vast op de gezellige Caribbean party op zaterdag 28 oktober 2023, met muziek van twee topbands! Verwacht een onvergetelijke avond vol live muziek van de bekende allround formatie La Fiesta en de energieke klanken van de populaire band Passion.

Top DJ’s Meo Mania en Andy Safado uit SU zullen de dansvloer verder in vuur en vlam zetten! Dus zet je dansschoenen maar vast klaar, trek je zonnigste outfit aan en laat je meeslepen door de tropische ritmes! Vier het leven met vrienden en gelijkgestemden op zaterdag 28 oktober van 23.00u – 04.00u in de gezellige Sir Winston Club te Rijswijk!

Early Bird kaarten zijn de voorverkoop hier online verkrijgbaar via Eventbrite voor maar €15,- per stuk. Er zijn ook voordelige Lady Tickets voor 2 dames (25 euro) en Groep Tickets voor 5 personen (65 euro) (alle bedragen exclusief fee). Wacht niet te lang want deze gaan heel hard en normale kaarten zijn 20 euro!

Liever een eigen VIP tafel? Stuur een WhatsApp naar 06-45971543 voor meer info.

Mis deze kans niet om te dansen, lachen en genieten van de geweldige sfeer. Zorg ervoor dat je erbij bent en maak herinneringen die je de hele winter warm zullen houden. Tot ziens op deze Caribbean Night in de Sir Winston Club Rijswijk!

Caribbean Night

Zaterdag 28 oktober 2023

Van 23.00u – 04.00u zomertijd (03.00u wintertijd)

Sir Winston Club Rijswijk – Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Muziek: La Fiesta, Passion, Meo Mania en Andy Safado

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Toegang: 25+

Dresscode: feestelijk, geen petjes en/of sportklding – www.carifesta.nl