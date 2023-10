27-jarige man dood nadat hij gewond raakt bij zagen boom

Een 27-jarige man is zondag in Suriname om het leven gekomen als gevolg van verwondingen die hij opliep, toen hij bezig was een boom te zagen. Vermoedelijk is er sprake van een noodlottig ongeluk.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag aan de Merveilleweg. De man D.S. was met twee andere bezig met werkzaamheden en daarbij een boom aan het zagen. Vernomen wordt dat hij daarbij door een tak aan zijn hoofd is geraakt.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd door de andere mannen naar zijn woonadres aan de Tampoeaweg, niet ver van de plaats van het ongeval, gebracht. Daar is hij overleden aan de opgelopen verwondingen.

De Surinaamse politie werd ingeschakeld en is op het moment van schrijven bezig met het onderzoek ter plaatse.