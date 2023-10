Rusland: “Belfort was zeer emotioneel dat hij geen tweede ministerstermijn kreeg van Bouterse”

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft volgens voorzitter Gregory Rusland op geen enkel moment de dissidente ABOP parlementariër Edward Belfort benaderd om lid te worden van de groene partij. Belfort zei vorige maand in het programma Bakana Tori dat hij door NPS-voorzitter Gregory Rusland zou zijn benaderd, maar niet geïnteresseerd is in de groene partij.

“Ik kan me dat niet herinneren. Ik weet wel zeker dat ik het niet heb gedaan. Ik heb een bericht gestuurd om te vragen wanneer we dat hebben gedaan. En we hebben geen antwoord gehad”, aldus Rusland in het programma.

De NPS-topman voerde aan dat het gedrag van Belfort hem bezighoudt, vanaf de beëdigingsceremonie van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse in 2015. Een zeer emotionele Belfort zou toen aan Rusland hebben gezegd dat Bouterse hem beloofd had dat hij voor een tweede termijn tot minister van Justitie en Politie zou worden benoemd. Dit ondanks dat de ABOP niet gevraagd was om deel te zijn van de nieuwe regeercoalitie.

Tot Belfort’s verbazing werd niet hij, maar Jennifer van Dijk-Silos in deze functie benoemd. “In 2015 hebben we gezeten in het NIS bij de beëdiging van president Bouterse tot nieuwe president. Ik heb gezeten met de heer Belfort. En de heer Belfort keek me heel emotioneel aan en zei: yongu, luku san a man e du yongu. A man pramisi mi fu tron minister fu Justitie, dan a man e poti Jenny”, aldus Rusland.

Volgens de NPS-voorzitter betekent dit dat, indien Bouterse Belfort toch geroepen had om minister te worden, hij dan de ABOP direct in de steek zou hebben gelaten. “Ik heb dat meegenomen en dat heeft me vele jaren beziggehouden”, stelde hij. De politicus benadrukte dat het hier gaat om de standvastigheid van politici.