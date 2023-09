Edward Belfort kiest voor ‘A Nyun Sranan’

De dissidente ABOP parlementariër Edward Belfort is door verschillende politieke partijen in Suriname benaderd voor een plaats op hun kandidatenlijst bij de verkiezingen in 2025. Hoewel de meeste verzoeken vanuit de NDP komen, stelt hij dat zijn hart uitgaat naar de beweging ‘A Nyun Sranan’. Dat is een nieuwe partij, onder leiding van Guillermo Samson, welke op dit moment nog in oprichting is.

In het programma Bakana Tori maakte de politicus wederom bekend dat hij in ieder geval na twee termijnen niet meer op de kandidatenlijst van de ABOP zal staan. Voor nu is hij nog lid, omdat hij namens deze partij DNA-lid is. De manier waarop niet alleen hij, maar ook Suriname door de geel-zwarte partij is behandeld, kan hij niet accepteren.

Volgens hem draagt de ABOP bij aan de verdere vernietiging van Suriname. Bij A Nyun Sranan kunnen alleen personen, die een schone lei hebben, zich aanmelden om kandidaat te worden. De partij-in-oprichting is volgens Belfort nog bezig met de selectie van presidents- en vicepresidentskandidaten.

Belfort stelt ook door NPS-voorzitter Gregory Rusland te zijn benaderd, maar niet te zijn geïnteresseerd in de groene partij. De NPS heeft volgens hem ook meegeholpen om het Surinaams volk naar de slachtbank te brengen door de samenwerking met het IMF goed te helpen keuren.

De gewezen Justitieminister stelt dat hij recent tijdens de Avondvierdaagse dwars door verschillende buurten heeft gelopen en de gevoelens van het volk heeft aangehoord. “Den man wani Belly”, stelde hij. Voor hem is belangrijk dat het land uit de huidige crisis komt. Op de lijst van de ABOP kreeg Belfort in 2015 in Paramaribo als lijstduwer in totaal 5.759 stemmen. In 2020 kreeg hij als lijsttrekker 3.942 stemmen.