Dronken man voor bar beroofd van 180.000 SRD gouden ketting

Een dronken man is vanmorgen omstreeks 07.00 uur voor Scorpion Bar te Meerzorg beroofd van zijn 68 gram gouden ketting. Het sieraad heeft volgens de Politie Regio Oost-Suriname een economische waarde van 180.000 SRD.

De verdachte is een manspersoon van Guyanese afkomst. Hij is na de daad heel snel in de richting van de Engelbrechtweg opgerend.

Het slachtoffer was in gezelschap van twee vrienden, die de beroving hebben meegemaakt. De politie van Meerzorg heeft de aangifte opgenomen. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.

Naar Waterkant.Net verneemt heeft de politie onlangs ook drie mannen in de kraag gevat voor een beroving bij de bar. Een van de verdachten is medewerker van het ’s Lands Hospitaal en is op zijn werkplaats aangehouden.