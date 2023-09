Maritieme bedrijven werken weer samen aan het Mangrove Rehabilitatie project

Op 22 september hebben DP World Paramaribo en COSCO Shipping Lines Suriname voor het tweede achteréénvolgend jaar het Mangrove Rehabilitatie project te Weg naar Zee ondersteund. Beide maritieme organisaties hebben een duurzaamheidsbeleid gericht op SDG 13 Climate Change en SDG 14 Life Below Water, en hebben daarom de handen in mekaar geslagen om de bewustwording van de impact van dit project vergroten.



Elk jaar initieert DP World Paramaribo in de maand september activiteiten waarbij de bewustwording rondom Climate Change wordt benadrukt. Deze activiteiten worden in de laatste week van september georganiseerd onder de naam “Go Green Week”.

Dit jaar participeerde DP World Paramaribo voor het vijfde jaar op een rij aan het vrijwilligers programma van het mangrove rehabilitatie project te Weg naar Zee en voor het tweede jaar in partnerschap met COSCO Shipping Lines Suriname.

De afgelopen jaren werd dit project geïnitieerd door voornamelijk vrijwilligers vn beide maritieme organisatie. Dit jaar werd het concept aangepast waardoor ook externe vrijwilligers konden participeren aan het mangrove project Weg naar Zee. Mw. Joan Telgt , bestuurslid van het Mangrove Forum Suriname (MAFOSUR), bevond zich ook onder de vrijwilligers en informeerde de participanten over de functie van de mangrove plant voor de bescherming van onze kust vlakte.

Mangrove is belangrijk omdat het een bijdrage levert aan de bescherming van de kust, koolstofvastlegging, waterzuivering en andere ecosysteemdiensten die ze te bieden hebben. Door de mangrove aanplant op een versneld tempo uit te breiden, kunnen wij samen op lange termijn veranderingen teweegbrengen in het behoud van onze kust.

DP World Paramaribo & COSCO Shipping Lines Suriname geloven in de kracht van samenwerking en door het goede voorbeeld te geven hopen de organisatie meer vrijwilligers te interesseren om dit project te ondersteunen.