Drie gewonden na aanrijding tussen bromfiets en voetganger

Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een voetganger zondagochtend aan de Indira Gandhiweg in Suriname, zijn drie personen gewond geraakt. Het verkeersongeval vond rond 10.00u plaats ter hoogte van de Sarangiweg.

De bromfietser reed samen met een bijrijder over bovengenoemde weg, gaande richting Latour. Iets voorbij de Sarangiweg verminderde zijn voorrijder zijn snelheid. Vermoedelijk week de bromfietser uit naar links, om een aanrijding te voorkomen.

Bij die gelegenheid werd een voetganger op de berm aangereden, waarna de bromfietser ook nog tegen een andere bromfiets die langs de weg stilstond, knalde.

De voetganger, bromfietser als ook zijn bijrijder raakten gewond. De politie van de Unit Verkeer regio Midden ging ter plaatse voor onderzoek. Drie personen raakten gewond en zijn met twee ambulances naar het ziekenhuis afgevoerd. De bromfiets is in belang van het onderzoek ter herkeuring in beslag genomen.

Opmerkelijk is dat de bromfietser en zijn bijrijder een veiligheidshelm/bouwhelm op hadden (foto onder), in plaats van de bij de wet voorgeschreven helmen voor bromfietsen. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.