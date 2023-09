Jongen (13) verkoopt van moeder gestolen sieraden en koopt telefoon

De politie van Santodorp heeft deze week een 13-jarige jongen aangehouden voor diefstal.

De tiener zag kans de gouden oorbellen en een geldbedrag van zijn moeder weg te nemen. De oorbellen verkocht hij aan een vriend en met dat geld dat hij had ontvangen kocht hij een mobiele telefoon.

Op donderdag 21 september deed de moeder aangifte van diefstal tegen haar zoon. Bij zijn aanhouding bekende hij de diefstal gepleegd te hebben.

De jeugdige is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De telefoon is door de politie hangende het onderzoek in beslag genomen.

Vanwege zijn leeftijd is de tiener overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.