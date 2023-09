Voetganger doodgereden door 19-jarige bestuurder

De 41-jarige voetganger Derrick Reyke, die zaterdagavond 16 september om het leven kwam bij een verkeersongeval op de Indira Gandhiweg in Suriname, is die avond aangereden door een 19-jarige bestuurder. De jongeman V.R. beschikt over een geldig Surinaams rijbewijs, welk ingevorderd werd.

Volgens verklaring van V.R. reed hij omstreeks 20.45u met zijn voertuig over de Indira Ghandiweg en ging in de richting van Lelydorp. Ter hoogte van de Vredenburgweg stak de voetganger de weg over en werd hij door het voertuig bestuurd door V.R. aangereden.

De voetganger lag daarna roerloos op de weg en heeft door het opgelopen letsel ter plaatse het leven gelaten. Hangende het onderzoek is zijn stoffelijk overschot na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in Suriname in beslag genomen ter obductie.

De 19 jarige autobestuurder is na verhoor heengezonden. Het bestuurd voertuig is ter herkeuring in beslag genomen.