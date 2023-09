Kluis met 6.000 USD, sieraden en belangrijke documenten uit woning ontvreemd

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden in een woning van een gezin in Suriname. Daarbij hebben ze een kluis meegenomen.

De benadeelde zegt in gesprek met Waterkant.Net dat de daders strategisch te werk zijn gegaan. Ze hebben een kluis die goed beveiligd en verankerd was kunnen wegrukken en wegdragen.

Volgens de benadeelde die ondernemer is, had hij bijkans 6.000 USD en sieraden ter waarde van 3.000 euro in de kluis bewaard.

Ten tijde van de inbraak was het gezin niet thuis. Toen ze rond 01.30u thuis kwamen ontdekte ze de inbraak. De hele woning te Welgelegen, was overhoop gehaald. Bij onderzoek blijkt dat de daders een raam van de woonkamer hebben geforceerd en zich zo toegang tot het pand hebben verschaft.

Ondanks het huis goed beveiligd is met dievenijzer, alarm en camera’s hebben de daders toch hun slag kunnen slaan. Volgens de ondernemer waren ze gefocust op de kluis. Het gezin woont bijkans twee jaar op het adres en maakt zoiets voor het eerst mee.

De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Van de indringers ontbreekt nog elk spoor.