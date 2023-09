Vp Brunswijk zal zich niet laten muilkorven door president: “Touch a man disi, dan yo si wan sani!”

Als het aan de vicepresident van Suriname tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk ligt, dan zal hij niemand meer toestaan om hem de mond te snoeren. Want terwijl aan hem gevraagd wordt om rekening te houden met zijn uitspraken op politieke podia en zijn kritiek over de coalitie in de media, gaan politieke toppers uit de VHP wel door met kritiek op hem en de ABOP.

“Ifi wan san de fu taki, mi e taki en vrij. Unu ne frede nobody! Unu ne frede nobody! Unu ne frede nobody!”, zei Brunswijk vrijdagavond tijdens een Meet and Greet The People vergadering van de ABOP te Pontbuiten.

De tweede man van het land benadrukte dat hij als oprechte persoon van marron-komaf een zekere mate van respect heeft voor anderen. Alleen moeten mensen daar geen misbruik van maken. Hij is in ieder geval niet bang voor wat men zegt, zolang zij hem niet aanraken. “I kan taki san yu wani, maar i no man fasi mi. Touch a man disi, dan yo si wan sani!”, aldus de politicus.

Het was president Chan Santokhi die Brunswijk in mei dit jaar adviseerde om niet naar de pers te stappen, maar eerst naar de president als er ontevredenheid mocht zijn over zaken binnen de coalitie. Op de partijvergadering vrijdag benadrukte Brunswijk dat het staatshoofd hem niet moet muilkorven wanneer hij kritiek wil leveren op zaken die niet goed verlopen.

“I no man hori mi mofo dat mi no musu taki wan sani. Ifi san ne go bun ini a regering, mi o taki a ne go bun. Dat fi teki en fa yu wani”, aldus de ABOP-topman. Brunswijk noemde onder andere de namen van de VHP-toppers Asiskumar Gajadien en Mahinder Jogi die misbruik maken van het opgelegde verbod aan hem door president Santokhi.

Maar, stelt hij, wie een kuil voor hem graaft zal er zelf in vallen. Hij benadrukte hierbij ook dat hij tot leider gemaakt is door God. Vandaar dat niemand moet durven om hem uit te testen.