Drugs en vuurwapen in beslag genomen bij algehele controle te Moiwana

De Surinaamse politie heeft zaterdag, bij een algehele controle van stootgroep-Oost in samenwerking met leden van Regio Bijstandsteam Oost (RBTO) en Unit verkeer- Oost (UVO) te Moiwana, de 44- jarige verdachte J.R. aangehouden ter zake overtreding Wet Verdovende Middelen (WVM).

Bij de verdachte is 58 gram marihuana en 67 gram hasj aangetroffen meldt het Korps Politie Suriname. Deze zaak wordt overgedragen aan de politie van Albina voor verder onderzoek.

Verder is de 26-jarige verdachte S.V. ook tijdens deze actie aangehouden door het voornoemd gemengd team van Oost. In het voertuig van de verdachte werd 8 gram sukru, een fijnweger en een illegaal vuurwapen met 3 scherpe patronen kaliber 7.62 mm aangetroffen en in beslag genomen. Ook deze zaak is overgedragen aan Recherche Oost, voor verder onderzoek.

Tijdens de algehele controle zijn er 41 voertuigen gecontroleerd en 10 boetes uitgeschreven.