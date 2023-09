Dronken bestuurder: “Mi ben rij, dan a gotro hari mi”

De bestuurder van deze bedrijfspick-up, die symptomen van dronkenschap vertoonde, is zondagavond rond 22.00 uur met het voertuig in de goot beland langs de Johannes Mungrastraat in Suriname.

De man reed over de eerdergenoemde straat richting Kernkampweg. Hij verklaarde dat nabij de Sandrastraat de goot het voertuig plotseling in zich heeft getrokken. “Mi ben rij, dan a gotro hari mi”.

De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen en bleef ongedeerd. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de pick-up uit de goot te halen.