Personenauto knalt achterop vrachtwagen Afobakaweg: 2 gewonden

Een personenauto is zondagavond achterop een vrachtwagen geknald aan de Afobakaweg in Suriname. De bestuurder en een mede-inzittende van de auto raakten daarbij gewond.

De mede-inzittende is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en de bestuurder is per eigen gelegenheid gebracht voor medische behandeling.

De personenwagen reed over de Afobakaweg richting Klaaskreek. Nabij mast 40 knalde de automobilist door nog onbekende reden achterop de vrachtwagen.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De personenauto is zwaar beschadigd en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd.