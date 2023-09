Ook aandacht voor Wereld Schoonmaakdag in Suriname

In het kader van ‘Wereld schoonmaakdag’, die jaarlijks op 16 september wordt herdacht, zijn enkele organisaties bij elkaar gekomen om diverse gebieden landelijk schoon te maken. Hierbij worden de mensen daaromheen bewust gemaakt hoe belangrijk een schone omgeving is voor het welzijn van de mens.

elydorp is één van de plekken die is aangedaan, waarbij de Jongerenraad van Wanica in samenwerking met Stichting SuReSur (Support Recycling Suriname) en het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het ministerie van Openbare Werken (OW) de schoonmaakactie aldaar hebben uitgevoerd.

Raweena Tedjoe, districtsraadslid (dr) van Wanica en coördinator van de bewustwordingscampagne in verband met “Wereld schoonmaakdag”, geeft aan dat deze campagne gecontinueerd moet worden en dat vooral de jongeren daarbij betrokken moeten worden. Dit om op deze manier een betere toekomst te garanderen.

OGA-directeur Indersing Gangabisoensingh zegt dat een schoon milieu garantie biedt voor goede preventieve zorg. Hij zegt verder dat OGA dagelijks bezig is met het ophalen van vuil, maar dat een omgeving schoonhouden uitdagend is. “Daarvoor is de samenleving nodig”, zegt de OGA directeur. Hij roept eenieder op om ervoor te zorgen goed om te gaan met vuil.

“Waste management is heel belangrijk en daarvoor zijn wij met zijn allen verantwoordelijk, willen wij een schone omgeving en een schoon milieu”, aldus Gangabisoensingh.