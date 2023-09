Gajadien: “Ook diensthoofden GBB betrokken bij grondroof”

De fractieleider van de VHP, Asiskumar Gajadien, hoopt dat het Openbaar Ministerie in Suriname al de personen die betrokken zijn bij grondroofpraktijken, zo snel als mogelijk aanpakt. In een interview op D-TV merkte de politicus op dat er ook gevallen zijn waarbij diensthoofden van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) betrokken zijn. In het geval van het woningproject Sabaku in Paramaribo Noord, waar er na ingrijpen 140 percelen zijn vrijgekomen, moet er ook een onderzoek komen.

Gajadien hoopt wel dat de beschuldigingen richting partijgenoot Mahinder Jogi niet op waarheid berusten. “Er worden allerlei dingen geroepen via sociale media, maar of dat waar is of niet, dat weten wij niet. Het beste is dus om af te wachten op wat het Openbaar Ministerie doet met het onderzoek”, zei Gajadien. Dit is volgens hem ook de reden waarom de VHP zich vooralsnog niet kan distantiëren van de beschuldigingen richting Jogi.

Jogi is vorige week door de moeder van de 24-jarige grondinspecteur Kavish G, die in verzekering is gesteld, via diverse mediakanalen beschuldigd van het aanzetten van haar zoon tot sjoemelen met stukken. Gajadien merkte op dat Jogi een prominent lid is van de oranjepartij, waardoor eventuele vervolging van hem wel een klap voor de VHP zou kunnen beteken. Maar desondanks zal zijn fractie meewerken aan een eventueel verzoek van de procureur-generaal aan DNA om de parlementariër uit Saramacca in staat van beschuldiging te stellen.

“Wij weten hoe wij met dit soort dingen moeten omgaan, want wij zijn een partij van de rechtstaat. Ongeacht wie, ifi na yu famiri, pikin, brada of sisa. Als je fout bent, dan ben je fout. Daar kunnen wij niets aan doen”, aldus de VHP-ondervoorzitter.