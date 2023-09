Voetganger doodgereden aan de Indira Gandhiweg

Aan de Indira Gandhiweg in Suriname is een voetganger zaterdagavond overleden, nadat deze door een auto werd geschept. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om de 41-jarige D.R., die maandag ook al was aangereden op dezelfde weg.

Volgens de eerste informatie stak de man de weg zaterdagavond over toen hij werd aangereden door een personenwagen. Na de klap belandde hij meters verder op het wegdek. Een ambulance werd ingeschakeld waarna het verplegend personeel constateerde dat het slachtoffer geen teken van leven vertoonde.

Op het moment van schrijven dirigeren de nodige instanties en afdelingen van de Surinaamse politie ter plaatse.

Het slachtoffer was afgelopen maandag 11 september ook al aangereden op de Indira Gandhiweg. Hij werd toen door een autobus geschept en met een ambulance afgevoerd: