Wie is je nanie, wie is je adjie? – Het familiesysteem bij Surinaamse Hindostanen

Jouw nanie is de moeder van jouw moeder. Jouw adjie is de moeder van jouw vader. Dat weten alle Surinaamse Hindostanen. Dadi is de benaming voor adjie bij Surinaamse Hindostanen die moslim zijn. Dat en nog veel meer leert de kijker uit de onlangs gepubliceerde online presentatie ‘Wie is je nanie, wie is je adjie’ van schrijfster, journalist en stamboomonderzoeker Usha Marhé.

“Zo’n veertig jaar geleden begon ik al met mijn eigen stamboomonderzoek, toen ik 18 was, lang voordat er gedigitaliseerde archieven op internet beschikbaar waren. Daardoor heb ik veel ervaring in Surinaams stamboomonderzoek opgedaan”, vertelt Marhé.

Jaren geleden werd zij lid van de Stichting Surinaamse Genealogie, die in 2021 het twintigjarig bestaan vierde. “Voor de SSG verzorgde ik in 2015 een lezing met de titel ‘Wie is je nanie, wie is je adjie?’, om het Surinaams-Hindostaanse familiesysteem uit te leggen. De titel is afgeleid van de bekende Surinaamse vraag ‘Wie is je vader, wie is je moeder?’. De zaal deed enthousiast mee.”

Steeds vaker vroegen mensen haar om uitleg over dit familiesysteem. “Enkele weken geleden heb ik de knoop doorgehakt en besloten de informatie via video op You Tube te delen. Cihan Pengel heeft mij geholpen om de video te maken. Hij is audio engineer in opleiding en zoon van de bekende tekstschrijver Guus Pengel, met wie ik bevriend ben.” Het resultaat is te zien in deze video.

“Kenners weten dat in vrijwel alle Aziatische en Afrikaanse culturen een overzichtelijk familiesysteem bestaat, waardoor je meteen weet uit welke generatie iemand komt en van welke kant van de familie die persoon is. Door het kolonialisme is het westerse systeem door veel mensen overgenomen. Surinamers beseffen nog te weinig hoe groot de rijkdom is die zij vanuit hun roots hebben meegekregen. Onze talen en familiesystemen verbinden ons met miljarden andere mensen op deze aardbol. Daarom is het goed om deze informatie vast te leggen en met elkaar te delen. Ook dit is dekolonisatie.”

Marhé nodigt kijkers uit onder de video te reageren, zodat er een levendig gesprek kan ontstaan. “Ik heb deze basis nu vastgelegd en hoop anderen te inspireren om hetzelfde te doen. Mensen kunnen meer informatie delen, zodat we van elkaar leren. Ik ben bijvoorbeeld benieuwd hoe het familiesysteem bij de Saamaka, de Surinaamse Chinezen en de Surinaamse Javanen is.”

De link van de video: