Makoe aan president Santokhi: “Mek unu si fa yu kon na alla den moni fi”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ daagt president Chan Santokhi uit om bij zichzelf te beginnen en ook alle informatie over zijn inkomen, vermogen en andere financiële bezittingen openbaar te maken.

“We moeten ophouden om onszelf zo als een bananenrepubliek op te stellen. Laat de president bewijzen dat hij het meent met het volk. Mek unu si fa yu kon na alla den moni fi. Want wilt u mij zeggen dat u zo een geweldig goed salaris heeft gehad als ex-inspecteur, ex-commissaris, ex-minister van Juspol, ex-assembleelid en nu president dat u nu meerdere huizen heeft. Want u woont niet alleen op Lelydorp, dat weten we ook. Suriname is klein hoor. Al die geweldige huizen waarin u vertoeft. Gewoon, omdat u zogenaamd zo bang bent in Suriname. Ik vraag me dan af waarom u dan nog president bent van dit land”, zei Makoe op Culturu TV.

Hij maakte deze opmerking naar aanleiding van het recent uitgevaardigde staatsbesluit ter uitvoering van de Anti-corruptiewet, waardoor publieke functionarissen verplicht zijn gedetailleerde informatie over het inkomen, vermogen en andere financiële bezittingen vast te leggen. Besluit Verklaring van Inkomen en Vermogen en Register Ontvangstbewijzen heeft als doel de financiële positie van publieke functionarissen in Suriname transparanter te maken en mogelijke corruptie tegen te gaan.

Makoe stelt dat het staatshoofd vanuit de top het goede voorbeeld aan de rest moet geven door ook de bezittingen van zijn vrouw transparant te maken. Daarna zal vicepresident Ronnie Brunswijk moeten volgen. Maar de NDP’er hecht weinig geloof aan de uitvoering van dit staatsbesluit, omdat de regeringsleider naar zijn zeggen eerder ook beloofd heeft om de dubbele en driedubbele salarissen van politici aan te pakken.