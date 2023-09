54-jarige inbreker steelt koperen items uit hindoe tempel

De politie in Suriname heeft afgelopen weekend een 54-jarige man in verzekering gesteld, nadat hij koperen items uit een hindoe tempel zou hebben gestolen. De verdachte Rashied M. zou hebben ingebroken en werd op heterdaad betrapt, door bewoners van de Beekhuizenweg in Suriname .

De bewoners kennen de verdachte als een notoire dief, die in de nacht van vrijdag op zaterdag weer aan het inbreken was geslagen. Hij heeft daarbij twee koperen hindoe beelden, twee koperen borden (thali) en twee koperen glazen (lota) uit een tempel in het politieverzorgingsgebied van Livorno weggenomen.

Toen de verdachte met een zak uit de tempel kwam, werd hij meteen door de bewoners aangehouden. Na de aanhouding werd hij aan politie Livorno overgedragen. De beheerder van de tempel heeft na de ontdekking van de inbraak aangifte gedaan.

De verdachte verklaarde dat hij de beelden en de thali lota op een vuilnisbelt zou hebben gevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Rashied in verzekering gesteld.

Ondertussen zijn de koperen items afgestaan aan de rechtmatige eigenaar.