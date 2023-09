PL-parlementariër Karto ondanks kritiek toch blij met btw-verhogingen

Evert Karto, parlementariër namens de Pertjajah Luhur (PL), is ondanks kritiek vanuit de samenleving en de Vakcentrale C-47 toch blij dat hij initiatiefnemer is geweest van de wetswijziging waarmee vorige week een aantal verhogingen zijn doorgevoerd in de nieuwe wet voor de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

“Niet een ieder hoeft het eens met me te zijn, maar ik kijk naar de toekomst. Ik wil niet dat mijn kinderen of kleinkinderen later nog steeds moeten betalen, omdat wij de durf nu niet hebben om bepaalde maatregelen te treffen. Ik voel mee met de samenleving, maar soms moet je keuzes maken”, benadrukt de volksvertegenwoordiger. Hij stelt de storm aan kritiek al zien aankomen, maar dat deze maatregelen nodig zijn om de economische crisis in het land te kunnen overbruggen.

C-47 voorzitter Robby Berenstein zei afgelopen dinsdag op een persconferentie dat de regering bij deze wetswijziging een ‘sluiproute’ heeft genomen en de assembleeleden Ronny Aloema (VHP) en Karto als pionnen heeft gebruikt om een door haar geconcipieerde wetsaanpassing als initiatiefwet bij het parlement in te dienen. Hierdoor hoefde ze de sociale partners niet te consulteren, omdat in technische zin het wetsontwerp niet van haar is.

Karto stelt dat hij zijn handtekening onder dit wetsontwerp heeft geplaatst vanwege de urgente karakter hiervan. Wel heeft hij dat eerst samen met zijn deskundigen doorgenomen. Naar zijn mening zijn wel alle 26 parlementariërs, die goedkeuring hebben gegeven, verantwoordelijk voor deze wetsaanpassing.

De wijziging is cruciaal voor een positieve beoordeling door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) medio september. Met de nieuwe btw-wet zullen goederen en diensten nog duurder worden, ook die categorieën die eerder btw-vrij waren gaan nu stijgen in prijs. Karto begrijpt dat de samenleving al deze verhogingen niet aankan, maar stelt tegelijkertijd dat deze nodig waren om erger te voorkomen. Hij kijkt daarom uit naar de verlichtende maatregelen vanuit de zijde van de regering om zaken beheersbaar te houden.

“Alles is al duur en er is ook al voorspeld dat a libi o tranga. Het mag duur zijn, maar het moet beheersbaar zijn. Het sociaal programma moet gewoon verder gaan en er moeten ook middelen hiervoor vrij worden gemaakt. De brandstofprijs moet beheersbaar worden gehouden en de koers moet gestabiliseerd worden”, aldus de politicus.