Man die op groep mensen met auto inreed aangehouden

Het is de leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) gelukt om de gezochte verdachte Jurgen L. woensdag aan de Anniestraat in Suriname aan te houden. Jurgen werd al langer dan een maand gezocht in een lopende strafzaak, waarbij hij op een groep personen aan de Mottonshooplaan te Flora had ingereden in de maand juli.

De slachtoffers die gewond raakten werden met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor medische zorg. Wat de precieze aanleiding is geweest moet onderzoek nog uitwijzen. Het voertuig waarmee het strafbaar feit was gepleegd werd door de plaatselijke politie in beslag genomen in belang van het onderzoek.

Jurgen wordt poging doodslag en zware mishandeling verweten. Nadat hij werd aangehouden werd hij aan de politie Flora overgedragen die de zaak in verder onderzoek heeft. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.