Vrouw met dozen illegale sigaretten aangehouden in Nickerie

Het Regio Bijstandsteam West (RBTW) kreeg op dinsdag 5 september twee afzonderlijke meldingen, waarbij er vermoedelijk verboden spullen vanuit Nickerie naar Wageningen zouden worden getransporteerd.

Op grond van deze meldingen hielden de wetsdienaren een algehele verkeerscontrole te Middenstandspolder. In een voertuig van een vrouw die tot stoppen werd gesommeerd, werd tijdens controle een kartonnen doos inhoudende illegale sigaretten aangetroffen.

De bestuurster M.S. gaf aan de sigaretten bij een man van Guyanese afkomst op een locatie te Henar te hebben gekocht. Bij een onderzoek in de woning van de vrouw stuitte de politieambtenaren op nog enkele dozen illegale sigaretten.

Bij de bromfietser A.A. werd tijdens deze controle een hoeveelheid marihuana in een tas die hij bij zich had aangetroffen. De verdachte gaf de politie te kennen dat hij het verboden spul voor eigen gebruik bij een onbekende Guyanese man te Zeedijk had gekocht.

Zowel de partij sigaretten, de hoeveelheid marihuana en de voertuigen werden door de politie in beslag genomen. De autobestuurster en de bromfietser werden vervolgens ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau en de zaak werd voor verder onderzoek overgedragen aan de recherche van regio West.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de vrouw in de gelegenheid gesteld de zaak buiten proces af te handelen. Na het betalen van een fikse boete in SRD is zij heengezonden. De man is hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.