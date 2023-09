Passagier krijgt zware diarree in vliegtuig; toestel moet terug keren

Een Amerikaans vliegtuig dat vanuit Atlanta (VS) op weg was naar Spanje, moest na twee uur vliegen terugkeren naar de VS. De reden was heel opmerkelijk: een passagier had zware diarree gekregen en het hele vliegtuig zou onder de ontlasting hebben gezeten.

In een gesprek tussen de piloten met de luchtverkeersleiding, dat op X (voorheen Twitter) werd gedeeld, is te horen: “Er is gevaar voor de gezondheid. We hebben een passagier aan boord met diarree over heel het vliegtuig en daarom willen ze dat we terugkeren naar Atlanta.”

Pas nadat het toestel grondig gereinigd was, kon de vlucht na acht uur vertraging hervat worden. De luchtvaartmaatschappij Delta heeft excuses aangeboden voor de vertraging en het ongemak voor de passagiers.