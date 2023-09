Belfort heeft eigen plan voor minister Amoksi om criminaliteit te laten droppen

De dissidente ABOP-parlementariër Edward Belfort heeft de recente beroving van ex-minister/ex-parlementariër André Misiekaba en zijn gezin in hun woning te Goede Verwachting als voorbeeld in De Nationale Assemblee (DNA) aangehaald, om aan te geven hoe ernstig de criminaliteit in Suriname momenteel is.

Volgens de politicus kon zoiets een ieder zijn overkomen. Hij stelde daarom over een eigen plan van aanpak te beschikken om de criminaliteit in te dammen welk hij bereid is aan minister Kenneth Amoksi te overhandigen.

“De veiligheidssituatie in het land is van dien mate dat burgers overal beroofd, verkracht en vermoord worden. Zelfs een gewezen DNA-lid is met zijn gezin in zijn woning beroofd. Het kon anyone zijn. Ik vraag dat de regering genoeg middelen vrijmaakt voor het KPS”, benadrukte Belfort dinsdag.

Volgens de dissidente ABOP’er kan de Surinaamse politie weinig tegen de criminaliteit doen als die niet over genoeg middelen beschikt.

Belfort vroeg de regering ook om waarnemend korpschef Ruben Kensen definitief te benoemen in die functie. “Maakt u dan ook genoeg middelen vrij. Dan gaat u zien hoe binnen no-time de criminaliteit gaat droppen. Want als dat niet dropt, heb ik een plan voor de minister die daar al drie jaren zit”, aldus de politicus die ook ex-minister van Justitie en Politie is.

Eerder zei Belfort in een radio-interview dat de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi al geruime tijd bezig is om de poten onder de stoel van waarnemend korpschef Kensen weg te zagen.