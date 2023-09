Bij een verkeersongeval vanmiddag nabij de Zilverstraat in Suriname, zijn twee pick-ups flink beschadigd. Een daarvan is een pro-wagen in de bekende politiekleuren.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een voertuig van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Hoe het ongeval heeft kunnen geburen is niet bekend. Niemand raakte gewond maar de schade aan de voertuigen is groot zoals op de foto te zien is.