Belfort: “President wil Kensen niet als korpschef”

“De president wil hem niet als korpschef. A wan pot’ wan pion fu en drape. A feti dat e feti now now de”, zegt parlementariër tevens oud-minister van justitie in Suriname Edward Belfort.

In het radioprogramma Bakana Boskopu op Pipel FM beweerde Belfort dat de Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi al geruime tijd bezig is om de poten onder de stoel van waarnemend korpschef Ruben Kensen weg te zagen. Iets dat volgens de dissidente ABOP’er niet door de beugel kan, omdat Kensen naar zijn mening een zeer kundige commissaris van politie is met jarenlange werkervaring.

“In plaats ervan te zorgen dat korpschef Kensen genoeg middelen heeft om voor de veiligheid, orde en rust in de samenleving te zorgen, hebben ze een onveilige situatie gecreëerd. En Ruben Kensen, a man no man taki. Ifi a taki, dan yo yere dat a mag gwe”, aldus Belfort. Hij adviseert Kensen om liever te bedanken voor deze functie.

President Santokhi deelde afgelopen vrijdag op Peprepin in Wanica mee dat er binnen twee maanden een definitieve korpsleiding zal worden aangewezen. Een sterk team dat met elkaar kan samenwerken en het beleid kan voeren om veiligheid van de burger te garanderen. Volgens het staatshoofd zal de positie van het ministerie van Justitie en Politie worden verstrekt met mensen die de criminaliteit goed gaan aanpakken.

Belfort is er ook niet te spreken over de staat van het politiegebouw aan de Duisburglaan waar Kensen en zijn staf kantoor moeten houden. Hij stelt dat het dak van het gebouw sinds vorig jaar november moet worden gerenoveerd. “Nu is het nog erger geworden. Kapot! Meneer Santokhi sabi, a minister sabi. Ifi mi ben de Kensen mi no bo sdon ini a gebouw dati, want na saka mi e saka mi yeye”, aldus Belfort.