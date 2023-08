Tentoonstelling over Haags koloniaal verleden nog maar een paar dagen te zien

De tentoonstelling van het Haags Historisch Museum, over het koloniale verleden én heden van regeringsstad Den Haag, is nog maar een paar dagen te zien.

Haagse beslissingen hadden ooit grote gevolgen voor miljoenen mensen ver weg: in Indonesië, in Suriname en in de Caribische delen van het koninkrijk. Het koloniale verleden is in Den Haag op vele manieren aanwezig. In de taal, muziek, eten, festivals, herdenkingen en in de architectuur. In het voormalige Ministerie van Koloniën hangen nog altijd portretten van de bestuurders van toen.

Wat voor rol speelde de regeringsstad in het Nederlandse koloniale systeem? De tentoonstelling genaamd ‘Koloniaal Den Haag – een onvoltooid verleden‘ gaat hierop in en is nog tot en met zondag 3 september 2023 te zien. Locatie: het Haags Historisch Museum aan de Korte Vijverberg 7.

Tot en met 28 oktober 2023 is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de ‘Wandeling Den Haag en Slavernij’. Loop mee langs historische locaties zoals het voormalige Ministerie van Koloniën of de plek waar Anton de Kom onderzoek deed voor zijn boek Wij slaven van Suriname. Kijk voor meer info ook hier.