Restauranthouder op vrije voeten na schieten op agressieve klant

De aangehouden Chinese restauranthouder Chen M. is dinsdag op verzoek van zijn raadsvrouw Maureen Nibte door het Hof van Justitie in Suriname in vrijheid gesteld. De ondernemer was op de avond van 29 juli jongstleden in zijn restaurant aan de Waterkant, toen een klant binnenkwam en een shot alcohol bestelde. Terwijl de man zijn shot nuttigde trok hij zijn shirt uit.

De restauranthouder vroeg de man om zijn shirt weer aan te doen, omdat het geen gezicht is voor zijn klanten. De man weigerde zijn shirt aan te doen en sprak op hoge toon tegen de restauranthouder. De klant gaf aan ‘dat zijn hoofd al moe is en dat de restauranthouder het niet erger moet maken’.

Er ontstond een heftige woordenwisseling tussen de twee, waarna de ondernemer een houwer tevoorschijn haalde om zo de man het restaurant uit te krijgen.

De klant ging de winkel uit, maar begon meteen grote stenen het restaurant in te gooien. De restauranthouder zag zich genoodzaakt zijn rolluik omlaag te doen, in de hoop dat de klant zou weggaan. Maar toen de man zijn restaurant wederom opende voor klanten, kwam de agressieve klant weer terug en begon andermaal met stenen naar binnen te gooien.

Toen dit aanhield werd de restauranthouder zo boos dat hij zijn woning binnenliep, zijn jachtgeweer pakte en een schot loste op de klant. De man kreeg hagel in zijn hals en bovenarm. Hij werd per ontboden ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd en de volgende dag ontslagen.

Advocaat Nibte geeft aan dat ze met succes een beroep heeft gedaan op noodweerexces, namelijk hevige emoties. De verdachte was heel erg boos nadat de stenen continue in zijn restaurant werden gegooid. De raadsvrouw geeft aan dat de klant er ook voor had kunnen kiezen om zijn shirt rustig aan te trekken en zijn shot door te drinken of hij kon het restaurant verlaten.

Hij heeft er echter voor gekozen om met stenen in de winkel te gooien, terwijl haar cliënt escalatie had willen vermijden door zijn roldeur omlaag te doen. Het is steeds de klant geweest die de confrontatie opzocht, hetgeen ook blijkt uit veiliggestelde camerabeelden.

De advocaat had eerst een verzoek op basis van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering ingediend, maar dat werd door de rechter commissaris afgewezen. Nibte ging hiertegen met succes in beroep bij het Hof van Justitie. Deze gelastte de onmiddellijke invrijheidstelling van haar cliënt.