Poging tot kraken geldautomaat Cashpoint Nieuw Charlesburgweg

De Cashpoint aan de Nieuw Charlesburgweg in Suriname is in de nacht van woensdag op donderdag geforceerd. De ijzeren deur werd eruit gehaald waarna de verdachten geprobeerd hebben om aan de binnenzijde, waar de geldautomaat zich bevindt, te komen.

Kort na de inbraak werd een 22-jarige man aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo. De verdachte werd in de boeien geslagen en ter voorgeleiding naar het politiebureau afgevoerd.

Bij de inbraak werd vermoedelijk gebruik gemakt van een snijmachine waarbij de scharnieren van de hoofddeur zijn doorgesneden. De handelingen zijn slechts gebleven bij een deur omdat de verdachten vermoedelijk werden gehinderd.

Het is niet de eerste keer dat onverlaten hebben geprobeerd om in te breken bij de geldautomaat aan de Nieuw Charlesburgweg. Bij een van de inbraken werd tijdens een achtervolging op een agent van de motorbrigade geschoten aan de Hernutterstraat. De agent liep een schotwond op en werd voor medische behandeling in het ziekenhuis opgenomen.