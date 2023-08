Grote schade aan woning door zware regenbuien en rukwinden

Aan de Smithfieldweg in het district Saramacca heeft het woensdag rond 14.00u zwaar geregend, hetgeen gepaard ging met harde windstoten. Een laagbouwwoning heeft hierdoor flinke schade opgelopen tijdens de korte en krachtige onweersbuien.

Mevrouw Ashakoemarie zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat ze aan het werk was, toen er gebeld werd over schade aan haar woning. Een garage is compleet ingestort terwijl een deel van de dakbedekking van haar woning is weggerukt, waarbij de dakplaten meters verder terecht zijn gekomen.

Met de hulp van buurtbewoners werd getracht de dakplaten weer te bevestigen aan de kap van de woning. Volgens de vrouw is het merendeel van de platen niet meer bruikbaar. De dakplaten waren pas vernieuwd hetgeen meer dan 45.000 SRD heeft gekost.

Tot 17.00u was het NCCR noch de brandweer ter plaatse voor de nodige hulp.