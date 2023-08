Amoksi spreekt president tegen: wel sprake van tekort aan vervoersmiddelen politie

Nadat president Chan Santokhi afgelopen dinsdag aan enkele journalisten zei dat er geen ernstig tekort aan vervoersmiddelen is bij het KPS, weersprak minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie in Suriname deze bewering van het staatshoofd woensdag.

“Eén handicap en minpunt voor ons is het niet beschikbaar hebben van voertuigen. Dat speelt nog steeds. Er worden wel inkopen gedaan, maar tot nu toe hebben we geen structurele oplossing daarvoor kunnen vinden”, zei Amoksi woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

De bewindsman werd toen gelijk door journalisten gewezen op de uitspraak van de president. De reactie van Amoksi hierop was: “Als de president iets heeft gezegd, moet u me daarmee niet komen confronteren. Ik denk dat dat des president is. Als de president iets heeft gezegd, dan ga ik het niet hier komen tegenspreken. Elke functionaris is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen uitspraken”.

Amoksi weersprak ook dat de president lang heeft moeten wachten op een plan van aanpak/veiligheidsplan vanuit de leiding van het KPS. “Lang moeten wachten? Dat waren dan de bewoordingen van de president. En dat ga ik niet ontkennen als de president dat heeft gezegd”, stelde hij.

Volgens de minister is er inderdaad een plan door het KPS gepresenteerd over de ressorten in Paramaribo en Wanica, omdat er analyses zijn gemaakt en de meeste zaken zich nu voordoen in deze twee regio’s. “Voor wat betreft de regio’s Oost en West zien we dat het daar wat rustiger aan toe gaat. De bedoeling is dat er gezamenlijk opgetrokken zal worden”, aldus de minister.