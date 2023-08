President over toename vuurwapengeweld: “We gaan ze aanpakken! Opdracht is gegeven”

President Chan Santokhi zal binnenkort overleg met procureur-generaal Garcia Paragsingh voeren om het vuurwapenbeleid naar burgers in Suriname toe te verbeteren. Het staatshoofd sprak dinsdag bij de Congreshal met enkele journalisten en uitte zijn bezorgdheid over de toenemende criminaliteit en het feit dat vuurwapens, die van officiële instanties zijn verdwenen, op één of ander manier in handen van de burgerij terecht zijn gekomen.

“Ik heb al eerder aangegeven dat er wapens in de samenleving zijn die onverantwoord zijn. Er zijn wapens verdwenen van officiële instanties die nog niet terecht zijn. En dan kan je maar één conclusie trekken en dat is dat de wapens in handen komen van de burgers. En dat is zeer zorgelijk”, benadrukte het staatshoofd.

Hij sprak zijn ernstige afkeuring uit over de toename van criminaliteit en vooral het vuurwapengeweld in het land.

De regering is volgens hem vastberaden om de veiligheid voor burgers in het hele land op te voeren. Volgens Santokhi heeft hij vooral na de plundering en vernieling op 17 februari jl. gemerkt dat het bedrijfsleven in Suriname een beroep op de regering heeft gedaan om het vuurwapenvergunningenbeleid naar deze groep toe te veranderen. “Dat het bedrijfsleven juist vraagt dat het vuurwapenbeleid in ieder geval anders nu moet zijn en dat het bedrijfsleven en hun medewerkers beschermd moet worden. Dat er een liberaal beleid moet komen in die zin dat het bedrijfsleven in staat gesteld moeten worden om zichzelf te beschermen”, aldus de president.

De president merkte op dat hij vorige week een onderhoud had met de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) en daaruit is duidelijk gebleken dat er geen plan was. “Ik heb toen mijn ontevredenheid duidelijk kenbaar gemaakt. Ik heb gisteren weer overleg gehad en een plan is toen gepresenteerd. Er is opdracht gegeven om alles te doen om dat te gaan uitvoeren. En ik heb gevraagd dat het Nationaal Leger erbij moet zijn als ondersteunende autoriteit. Maar we gaan ze aanpakken. Ik wil niet meer het verhaal horen dat dit of dat er niet is. Maak gebruik van wat je hebt. De personen die de dreiging in de samenleving creëren, moeten we weghalen. Die opdracht is gegeven”, stelde hij.

De regering heeft volgens hem opdracht aan de minister van Financiën & Planning gegeven om meer middelen aan te schaffen in de logistieke sfeer en transportmiddelen. Deze zullen gefaseerd worden aangeschaft.

Santokhi benadrukte dat na overleg met Justitieminister Kenneth Amoksi ook is gebleven dat er geen ernstig tekort aan vervoersmiddelen is bij het KPS. De bewindsman zou hem hebben aangegeven dat er wel enkele stations zijn die het niet hebben, maar die worden gerepareerd.

“Maar wat er niet gebeurd, is de zichtbaarheid van de politie. En ik heb ook gevraagd om overal op strategische posten de roadblock-controle te hebben. Hoeveel middelen heb je daarvoor nodig? Je kan de stad en buurten afgrendelen. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan. We hebben ook gespecialiseerde eenheden, dus bundel ze en pak het aan”, aldus de president.