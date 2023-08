Abiamofo: “Prijsverhoging 28lbs gascilinder komt op maandbasis neer op 50 SRD”

Een huishouden in Suriname gebruikt volgens een berekening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen gemiddeld zes gascilinders van 28lbs per jaar. Volgens minister David Abiamofo komt dat met de nieuwe gasprijzen per 1 september 2023 jaarlijks neer op een stijging van slechts 600 SRD voor zo een huishouden. Hij vraagt zich daarom af waarom er in de samenleving en in de media gesproken wordt over een substantiële verhoging.

“Deel dat door 12 maanden. Dat is dan een verhoging van 50 SRD op maandbasis. Dat is waarover we praten. Dat is die substantiële verhoging”, zei de minister woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Abiamofo benadrukte wel dat de vakbeweging heeft aangegeven dat zij niet zo content is met deze prijsaanpassingen. Dit zal hij meteen aan de regering rapporteren.

Voor een 100lbs gascilinder moet vanaf vrijdag 1.000 SRD worden neergeteld in plaats van 186 SRD. Voor de 28lbs die veel huishoudens gebruiken, zal nu 150 SRD betaald worden in plaats van 48,50 SRD. Voortaan worden de gasprijzen per kwartaal aangepast. Volgens Abiamofo ligt het in de bedoeling dat er uiteindelijk 510 SRD zal moeten worden neergeteld voor de 28lbs gascilinder.

“Dat is wat het EBS kost om de flessen te vullen en te distribueren”, stelde hij. De verhoging was volgens de bewindsman nodig, omdat gas op dit moment voor 2 miljoen US dollars op maandbasis vanuit de EBS wordt gesubsidieerd. Per 28lbs gasfles komt dat neer op een subsidie van rond de 460 SRD. Deze subsidie is afkomstig uit de elektriciteitsinkomsten.

Ook BIBIS-minister Albert Ramdin ging in op dit onderwerp. Volgens de bewindsman doen deze maatregelen pijn, omdat mensen gewend zijn geraakt aan een bepaalde prijs. Nu moet er worden overgegaan naar een werkelijke commerciële prijs. Hij stelde dat de 1800 SRD en 2500 SRD aan koopkrachtversterking voor de verschillende doelgroepen bedoeld is om deze extra verhogingen te kunnen betalen.

“Ook voor gas, elektriciteit en andere zaken. Wij hebben het eerder gegeven, maar misschien hadden we goed moeten communiceren dat die 1800 SRD bedoeld was voor een aantal zaken die gaan komen. Nu komen ze, maar ondertussen hebben de mensen die 1800 SRD al ontvangen. Dus ze hebben meer gehad. Maar dat is niet erg, want de nood is hoog”, aldus Ramdin.