Bromfietser (20) in ziekenhuis overleden na aanrijding; automobilist doorgereden

Een 20-jarige bromfietser die in de nacht van vrijdag op zaterdag 26 augustus geschept werd door een automobilist en zwaargewond raakte, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Na de aanrijding werd het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten door de autobestuurder, die na vier dagen nog steeds spoorloos is.

De bromfietser genaamd Rishauwn Wajwakana werd die bewuste nacht tegen 04.25 uur op de mr. P. Chandishawweg in Suriname aangereden. Op camerabeelden is te zien dat een donker gelakte terreinauto na de aanrijding zijn vaart verminderd en daarna toch verder rijdt in onbekende richting.

Na de aanrijding werd de bromfietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd alwaar hij ter verpleging op de afdeling intensieve care werd opgenomen. De jongeman is woensdag in de vooravond als gevolg van de opgelopen verwondingen in het ziekenhuis overleden.

De autobestuurder heeft zich niet binnen vier uren na de aanrijding aangemeld en zal door de Surinaamse politie als verdachte worden opgespoord ter voorgeleiding bij een Hulpofficier van Justitie.

De politie van Jarikaba heeft de zaak in onderzoek en zal zoals gebruikelijk overgedragen worden aan Verkeerunit regio Midden voor verder onderzoek.