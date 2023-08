Minister: “Un ne libi ini wan gangsta’s paradise”

Na president Chan Santokhi en verschillende leden van De Nationale Assemblee, heeft vandaag ook demissionair TCT-minister Albert Jubithana zijn bezorgdheid kenbaar gemaakt over de toenemende criminaliteit en met name het gang geweld de afgelopen dagen onder de jongeren in Suriname.

“Un no las bribi. Met criminaliteit en onderlinge stoerdoenerij winnen we niets. Wij moeten met z’n allen dit land gaan opbouwen en un ne libi ini wan gangsta’s paradise. We leven in een mooi land met mooie culturen en diversiteit”, zei de bewindsman voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering. Jubithana benadrukte dat de regering de vele uitdagingen waarmee elke sociale doelgroep te maken heeft, wel snapt. Maar in zo een periode hoopt hij juist dat eenieder, vooral de jongeren, een stukje saamhorigheid naar elkaar toe toont.

Vooral een stukje sociale controle naar elkaar toe, zou volgens Jubithana een ieder goed doen. “Laten we dat meer gaan respecteren in plaats van te gaan bully-en. We hebben dat niet nodig in de samenleving, want het is een slecht voorbeeld. We zijn er niet trots op. Laten we geen kampioen daarin gaan worden. Laten we juist met zijn allen de jongeren het goede voorbeeld geven. A no wan bun san san e psa ini Sranan. Ik keur het af”, aldus de minister.

Hij voegde eraan toe dat vooral ouderen altijd ook een luisterend oor moeten hebben voor de problemen waarmee jongeren te kampen hebben. Hijzelf heeft recent ook enkele jongeren van het NATIN gesproken, omdat jongeren zich niet moeten voelen alsof ze in de steek zijn gelaten.

Overigens is morgen de laatste werkdag van Jubithana als minister op TCT. Eerder liet vicepresident Ronnie Brunswijk weten dat SOZAVO-minister Uraiqit Ramsaran doorgeschoven zal worden naar TCT. Jubithana liet vandaag doorschemeren dat het laatste woord over zijn vertrek nog niet is gezegd en dat president Santokhi daarover nog een statement zal maken.