Twee vreemdelingen vast in zaak doodgeschoten zwerver; schutter nog voortvluchtig

De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft de twee vreemdelingen A.M. en A.G. ter zake overtreding van de vreemdelingenwet, moord, doodslag en medeplichtigheid aangehouden. Ze zouden betrokken zijn bij de zaak waarbij een zwerver bekend als Leo zondag te Saoenah markt wreed werd doodgeschoten. De schutter zelf is nog voortvluchtig meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat het slachtoffer zich kort voor het geval bij een eettent bevond die reeds gesloten was. Bij een andere eettent tegenover de gesloten eettent waren enkele mannen en vrouwen bezig zich te vermaken onder het genot van muziek en het nuttigen van alcohol.

Leo maakte toen gebaren met zijn handen en zei iets in de richting van de feestende mensen. Op een gegeven moment stond een onbekende manspersoon uit het gezelschap op en liep regelrecht naar de zwerver, waarbij de man hem van heel dichtbij door zijn hoofd schoot. Ondanks het slachtoffer weerloos op de vloer viel, loste de schutter nog drie schoten op hem.

Na de daad vertrok de verdachte direct met een andere man uit de groep.

Na uitgewerkte informatie zijn de twee verdachten A.M. en A.G. die ook deel uitmaakten van de groep bij de eettent achterhaald. Het tweetal kon geen bescheiden van hun verblijf in Suriname overleggen en hield de politie voor, de schutter bij de eettent te hebben ontmoet en na kennis met hem te hebben gemaakt samen hebben geborreld.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is in opdracht van het Openbaar Ministerie (O.M.) hangende het onderzoek door de politie ter obductie inbeslaggenomen. De afdeling Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak. Aan de aanhouding van de schutter wordt gewerkt.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de verdachten A.M. en A.G. door de politie in verzekering gesteld.