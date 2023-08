Wandelmars start vanwege hitte om 17.00 uur

De voorbereidingen van de 59ste Surinaamse Avondvierdaagse (AVD) op 6,7,8 en 9 september, zijn in volle gang.

Vanwege de aanhoudende hitte overdag in Suriname is besloten om de wandeltocht te laten starten in de koelere namiddag om 17.00 uur. Op verzoek van velen komt de organisatie de samenleving tegemoet met een laatste inschrijfmogelijkheid op dinsdag 5 september van 17.00 tot 20.00 uur op het BVSS-terrein.

Het thema van dit jaar is ‘AVD: We lopen allemaal weer mee!’ De slogan van het ministerie van Volksgezondheid is ‘Ken je cijfers – Meten is weten.’

De laatste AVD werd in 2019 gehouden. Het was de 55ste editie en vond plaats van 24 tot en met 27 april. Het thema was ‘55 yari W’e waka kba!’. De wandelmars is in 2020, 2021 en 2022 niet door gegaan vanwege gezondheidsmaatregelen met betrekking tot de coronapandemie.

Bekijk hieronder de wandelroute voor de junioren en senioren van de 59ste AVD.