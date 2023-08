Universiteit Leiden koopt zeldzame kaart van Suriname uit 1830

Een bijzondere 2,5 meter lange kaart van Suriname uit het jaar 1830, die voor 38.000 euro te koop was bij een antiquariaat in Maastricht, is nu handen van de Universitaire Bibliotheken van Leiden (UBL).

De zeer gedetailleerd uitgevoerde kaart laat Suriname zien in een periode dat de plantagesamenleving over haar hoogtepunt heen was. Deze is met de hand getekend door Helmuth Hendrik Hiemcke (1808-1858), een van de officiƫle landmeters in dienst van het koloniale bestuur.

“Ik stond versteld toen ik de kaart voor het eerst bij de antiquariaat zag. De omvang, de gedetailleerdheid. Het laat het land zien in de laatste decennia voor de afschaffing van de slavernij, een periode waarover relatief weinig bekend is. De kans om zo’n unieke kaart aan te kopen doet zich maar zelden voor”, aldus de conservator van de UBL.

De kaart is volgens de UBL een waardevolle bron voor de geschiedenis van Suriname in de laatste decennia van de slavernij. Door de verwerving kan de kaart voor onderzoek, onderwijs en het publiek toegankelijk worden gemaakt.