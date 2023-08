‘Onze sporters verdienen waardering voor prestaties en wanneer ze Suriname op de kaart zetten’

[INGEZONDEN] – Onlangs werd S.V. Robinhood, CONCACAF Caribbean Club Shield kampioen. Met een eindstand van 5-1 werd S.V. Golden Lion uit Martinique verslagen. Bijzonder is ook dat de club in negen dagen vijf wedstrijden speelde en iedere tegenstander versloeg. Shaquille Cairo, aanvaller van Robinhood, werd zelfs topscorer in dit toernooi met tien doelpunten op zijn naam. Een prestatie waar we als Suriname trots op mogen zijn.

De felicitaties waren uitbundig. De CONCACAF leiding feliciteerde als eerste. Op de FB page van Robinhood lezen we gelukwensen van verschillende personen en instanties waaronder de Surinaamse Zaalvoetbalbond. Een supporter van S.V.Transvaal, schreef dat hij Robinhood de overwinning van harte gunde. Ook N.V. Notch sloot aan:”Jullie zijn verdiend 2023 CONCACAF Caribbean Club Shield kampioen geworden.” De media besteedde veel aandacht aan de zege.

Grote afwezige in de rij van blijde en enthousiaste Surinamers was onze regering. Er is een ministerie van Sport, die bij zo een geweldige prestatie letterlijk niets van zich liet horen. De Robinhood spelers zouden, naar mijn mening, bij aankomst op onze Pengel luchthaven hartelijk verwelkomd moeten worden. Zo laat je als Ministerie en Regering zien dat jongeren gewaardeerd worden voor prestaties die zij geleverd hebben. Dit is toch een lichtpunt bij alle uitdagingen waar we als Natie mee moeten dealen?

Compleet anders was het maandag op de Curaçao International Airport. Op die dag arriveerde Het Little League baseball team van Curaçao na kampioen te zijn geworden van de Little League World Series. Minister president Gilmar Pisas was daarbij aanwezig om vol trots dit team te verwelkomen. Na een autorit door de straten van Willemstad werden deze jongeren ’s avonds gehuldigd op het Brionplein. Zowel de honkballers als hun coaches kregen cadeaus. Een bedrag van drie miljoen gulden – ruim US$ 1.6 miljoen – werd door de regering aan het team geschonken ten behoeve van hun Little League stadion. “Daardoor kan de Little League Foundation de talenten nog beter voorbereiden op een glansrijke toekomst”, zo schrijft het Antilliaans Dagblad van 29 augustus 2023 op de voorpagina.

Regering van Suriname, in het bijzonder het Ministerie van Sport, het kan en moet bij ons beter. Onze sporters verdienen waardering voor prestaties die zij leveren, en zeker wanneer ze Suriname op de kaart zetten. Er is gelukkig nog voldoende ruimte om in te komen. Robinhood mag zich nu namelijk opmaken voor deelname aan de CONCACAF Caribbean Cup, het toernooi voor deelnemers met een profstatus. Er is dus een traject dat goed moet worden afgerond om deel te nemen aan de CONCACAF League 2024. Een mooi vooruitzicht, maar de uitdagingen liggen er. Grootste is dat deze uitstekende voetballers vrijstelling zouden moeten kunnen krijgen van hun dagelijks werk.

Het betaald voetbal is in Suriname officieel nog geen feit en er moet brood op de plank, terwijl op het veld goede prestaties moeten worden neergezet. Zowel spelers als officials zouden vrijgesteld moeten worden van hun werk om een zo goed mogelijk resultaat in de volgende fase binnen te halen. Dit is een nationale zaak waar zowel onze Regering als De Nationale Assemblee zich over moeten buigen. Morgen speelt Robinhood tegen Cibao F.C. uit de Dominicaanse Republiek in het Franklin Essed Stadion in poolfase van de Caribbean Cup. Een eerste stap na alle teleurstelling in het Sport Ministerie, om goed te maken, waar men het heeft laten liggen. Uw aanwezigheid, betrokkenheid en slagvaardigheid is absoluut noodzakelijk!

Paramaribo, 30 augustus 2023

Carl Breeveld

Gewezen lid van De Nationale Assemblée