Robinhood kampioen Concacaf Caribbean Club Shield

Landskampioen van Suriname Robinhood is zondagavond in St. Kitts & Nevis ongeslagen kampioen geworden van de Concacaf Caribbean Shield. In de finale werd Golden Lion van Martinique met 5-1 verslagen.

De doelpunten werden gemaakt door Shaquille Caïro 2x, Dimitrio Andro, Jamilhio Rigters en Renske Adipi.

Caïro is met 10 goals topscoorder van het toernooi geworden. Robinhood heeft alle vijf gespeelde wedstrijden gewonnen. In 2019 werd het toernooi ook al door de landskampioen gewonnen.

Met het bereiken van de finale is de Surinaamse kampioen ook gekwalificeerd voor de Caribbean Cup.