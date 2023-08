15-jarige jongen doodgestoken bij ruzie tussen gangs over gestolen fiets

De dodelijke steekpartij die gisteravond plaatsvond aan de Livornoweg in Suriname, heeft het leven gekost aan de 15-jarige Jomuwel W. In verband met het onderzoek zijn vijf tieners te weten J.L. (15), T.B.(17) en de 18-jarigen J.F., E.S. en J.H. aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau.

Twee tienergangs zouden die avond slaags zijn geraakt met elkaar. Volgens een ooggetuige die het geval meemaakte, zou iemand uit een groep beschuldigd zijn van diefstal van een fiets. Het latere slachtoffer raakte in een vechtpartij met een groep jongens uit Hannaslust op de hoek van de Indira Gandhi- en Livornoweg. De tieners waren gewapend met messen en harde voorwerpen.

De gang uit Hannastlust zou verhaal zijn komen halen bij de gang van Livorno, waarbij partijen in een gevecht raakten. Jomuwel werd met een mes in de borstkast gestoken tijdens de vechtpartij. Het slachtoffer probeerde nog weg te rennen na de steekverwonding, maar werd nagezeten door de groep jongens waarbij hij ook nog slagen moest incasseren. Nadat het slachtoffer neerzeeg op het wegdek vluchtte de jongens weg in verschillende richtingen.

Een arts stelde de dood officieel vast waarna het lichaam in afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag werd genomen. Op de plaats delict trof de politie in de directe omgeving van het lichaam een mes en andere voorwerpen aan, welk in belang van het onderzoek in beslag werden genomen.

Op aanwijzing werden alle vijf verdachten door leden van het Regio Bijstand Team Midden op verschillende locaties aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Een vader van één van de verdachte was getuige van zwaar politie geweld, toen zijn zoon in elkaar werd getrapt ondanks hij in de boeien was. Naar verluidt raakte de man, die ook lid is van de gewapende macht, dusdanig verhit hierdoor dat collega’s ertussen moesten komen om te voorkomen dat partijen elkaar te lijf gingen.

De zaak is ter plaatse overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het verdere onderzoek.