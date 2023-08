Bij een vechtpartij dinsdagavond tussen twee groepen jongeren aan de Livornoweg in Suriname, is een jongeman om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij een steekverwonding in de borst heeft opgelopen.

De jongeman lag daarna levenloos op de weg (foto).

Waarover de vechtpartij tussen de groepen ging is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie is ter plaatse bezig met het onderzoek.