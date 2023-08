Bee: “Alla sma e frede now fu go na wan dansi”

Assembleevoorzitter Marinus Bee heeft dinsdag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) zijn ernstige afkeuring uitgesproken voor het zinloos geweld dat in de afgelopen dagen voornamelijk door jongeren en artiesten in Suriname is toegepast.

“We volgen de ontwikkeling en die ontwikkeling gaat niet de goede kant op. Zeker vier jonge artiesten hebben hun levens al verloren. We zien gang-gedrag waar mensen op elkaar schieten, jongeren elkaar doden. En dat is niet wat wij in dit land willen hebben. Ye por’ yu libi, ye por’ yu omgeving, je bent geen voorbeeld voor anderen, en alla sma e frede now fu go na wan dansi of wan activiteit”, zei Bee.

De parlementsvoorzitter deed een beroep op de artiesten en jongeren om positief gebruik te maken van de talenten die zij van God hebben gehad en terug te gaan naar de basis waar met wederzijds respect met elkaar wordt omgegaan. Ook de ouders moeten volgens hem in deze hun verantwoordelijkheid nemen. “Sociale controle is nooit te veel. Maar dit kan niet zo verder. We betreuren het”, aldus de politicus.

Ook ABOP-fractieleider Obed Kanapé is bezorgd over de ‘gruwelheden tegenover Surinamers’. Volgens Kanape zouden de ministeries van Defensie en Justitie & Politie samen moeten optrekken om de veiligheid in de samenleving te garanderen door in verschillende buurten aanwezig te zijn. Ook zouden financiële middelen vrij moeten worden gemaakt voor het buurtmanagers-programma van het KPS, waardoor gewerkt kan worden aan de preventie van criminaliteit.

“Ook kijken we naar onze media over hoe ze de boodschappen presenteren naar de samenleving toe”, aldus Kanapé.