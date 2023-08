Rusland: “In afgelopen 2,5 jaar slechts 25 tot 50 namen bijgekomen bij schoolvervoer”

NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft tijdens de openbare vergadering vrijdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA) een beroep op Onderwijsminister Henry Ori gedaan om de lijst met namen van de zogenaamde friends & family, die betrokken zouden zijn bij de vermeende gesjoemel bij schoolvervoer, te publiceren.

De NPS’er toonde daarbij een lijst waarop naar zijn zeggen 850 namen van personen staan die de verschillende schoolbustrajecten voor het MINOWC onderhouden. “Ik wil direct wel opmerken dat ik een lijst hier heb van 850 namen. En ik denk dat in deze afgelopen tweeënhalf jaar ongeveer 25 tot 50 bijgekomen zijn. Dus de rest is van de periode voor 2020”, zei Rusland.

De afgelopen 2,5 jaar was het Marie Levens die namens de NPS de scepter zwaaide op het MINOWC. Zij leverde uiteindelijk haar portefeuille in bij de president nadat de groene partij in februari dit jaar besloot om uit de coalitiesamenwerking te stappen.

Eerder op de dag waarschuwde Rusland tijdens zijn betoog ook voor het onterecht criminaliseren van ambtenaren, terwijl er nog onderzoek plaatsvindt. Hij doelde daarmee op het besluit van minister Ori om Dorothy Hoever en Gracia Valies-Ormskirk, beiden toppers van de NPS, te ontheffen. Nadat de bewindsman enkele weken terug in het parlement aangaf dat onderzoek wordt verricht naar onregelmatigheden met schoolvervoer, diende Hoever als onderdirecteur Technische Diensten hem in de media van repliek.

“We begrijpen het, want we zijn in de politiek. En we beseffen dat wanneer er een minister komt dat hij zijn eigen omgeving, eigen entourage, wil inrichten naar zijn inzichten. En we kennen de inzichten van deze minister. Dus we verwachten niets anders”, stelde Rusland.

De NPS-fractieleider merkte op dat de bewindsman niet eens met de twee ex-directieleden heeft gesproken voordat zij zijn ontheven. “En dat is onbehoorlijk bestuur. Criminaliseert u mensen niet. Want wanneer u probeert om één vinger te wijzen naar mensen, wijzen drie naar u. Zorgt u ervoor dat u geen boze geesten in die samenleving oproept die u niet zult kunnen bezweren”, aldus de NPS’er.

Minister Ori zei zondag in het programma Welingelichte Kringen dat het onderzoek over schoolvervoer nog gaande is, waarbij er interviews met bushouders gevoerd worden en een accountant ook intern bezig is. Hij stelde ruimte nodig te hebben om zaken goed te organiseren en daarom geen tijd te hebben voor de personen die steeds naar bewijzen vragen. Ook zou hij geen heksenjacht zijn gestart tegen NPS’ers.

“Op mensen hun voorhoofd staat niet of ze NPS’er zijn, het zijn Surinamers. Als je niet presteert vlieg je eruit”, aldus de minister.