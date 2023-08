Jongeman overleden door steekwond in buik

Een 18-jarige jongeman is zondagmiddag in Suriname overleden, nadat hij bij een steekpartij ernstig gewond raakte aan zijn buik. Dit zou gebeurd zijn aan de Goede Herinneringenweg.

De verdachte is een 23-jarige man die na de steekpartij door omstanders werd aangehouden en daarna is overgebracht naar politie post Latour.

Het slachtoffer L.A. werd na de steekpartij per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp gebracht, alwaar hij is komen te overlijden.

Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de verdachte J.A. mogelijk in de war is.

Het lichaam van de overleden jongeman is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.