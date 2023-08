Slimmie bidt tot God dat president, vp en ministers door bliksem getroffen worden

De Surinaamse ondernemer Samuel ‘Slimmie’ Kuik heeft weer van zich laten horen. In onderstaande video die hij afgelopen weekend verspreidde, geeft hij God de opdracht om president Santokhi, vp Brunswijk en de ministers Ramdin en Ramadhin met bliksem te treffen.

Om zijn woorden kracht bij te zetten had hij een blaashoorn bij zich, welk hij een machtig wapen noemde en waar hij een paar keer op blies.

Slimmie noemt de president, vp en ministers demonen. “Here God, ik bid u dat u iets met ze doet, omdat ze dit land nog elke dag vernietigen. Ik vraag niet om ze te doden maar laat de bliksem op ze nederdalen. Mek bliksem nak deng!”, zegt hij in het filmpje.

Hij hoopt dat ze morgen al door de bliksem getroffen worden en dat ze daardoor een arm of been verliezen, zodat ze het land niet meer kunnen draaien. Over de president zegt hij ook nog tegen God: “Santokhi is geen christen, wilt u met hem afrekenen?”

Bekijk de film hieronder: