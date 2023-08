Man doodgeschoten op terrein Saoena Markt

Een man is zondagavond iets na 23.00 uur doodgeschoten bij Candy’s Restaurant op het terrein van Saoena Markt in Suriname.

Het is nog onduidelijk door wie hij geschoten is en wat de aanleiding daarvoor geweest is. De verdachte is na de daad op de vlucht geslagen.

De politie kreeg de melding van het schietincident en ging ter plaatse voor onderzoek. De wetsdienaren schakelden vervolgens een ambulance in.

Het verplegend team gaf bij aankomst aan dat de man reeds is overleden. Op het moment van schrijven zijn de verschillende Surinaamse politie-eenheden ter plaatse bezig met het onderzoek.

Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.